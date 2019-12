TV-Programm an Silvester und Neujahr: Viele Shows, Spielfilme und natürlich das "Dinner for one"

Für den gemütlichen Zeitvertreib zwischen den Feiertagen, zum Reinfeiern in das neue Jahr sowie zum Auskatern am Neujahrstag - das Fernsehprogramm hält in diesen Tagen das ein oder andere Highlight zum Ende und zum Anfang des Jahres bereit. Neben vielen Shows und Spielfilmen darf dort auch der Klassiker"Dinner for one" zu Silvester nicht fehlen.

Die TV-Highlights vom 27.-30.Dezember 2019

Am Freitag den 27. Dezember läuft um 20.15 Uhr auf Pro Sieben der dritte Teil von Herr der Ringe "Die Rückkehr des Königs"

Am Samstag den 28.Dezember 2019 können sie neben dem regulären Programm auf RTL das Fantasy-Abenteuer "Elliot, der Drache" und auf Pro Sieben den Jahresrückblick von "Galileo Big Pictures" um 20.15 Uhr ansehen

Im Sonntagabendprogramm zur Primetime gibt es am 28.Dezember 2019 dann gleich vier Highlights: RTL zeigt den "König der Löwen" von Disney, auf Sat1 gibt es den Krimi " Mord im Orientexpress" zu sehen und auf Pro Sieben läuft das Drama "Wunder" sowie der Action-Film "Rambo" auf RTL 2

Der vorletzte Tag des Jahres wird gestaltet von der Komödie "Wir kaufen einen Zoo" auf Sat 1 und einem Quiz auf dem Ersten über das Jahr 2019

TV-Programm an Silvester

Das Erste, 20.15 Uhr: Die Silvester Show mit Jörg Pilawa

ZDF, 20.15 Uhr: Willkommen 2020

RTL, 20.15 Uhr:Die ultimative Chart Show - 20 Jahre neues Jahrtausend: Die erfolgreichsten Hits!

Sat 1, 20.15 Uhr: WALLE- Der letzte räumt die Erde auf und um 22 Uhr Happy New Year

Pro Sieben, 20.15 Uhr: Der Schuh des Manitu - Extra Large

RTL2, 20.15 Uhr: Silvester Hit Countdown- Welcome 2020

Vox, 20.15 Uhr: 100 Songs, die die Welt bewegten

"Dinner for one" - der altbekannte Klassiker

Datum Uhrzeit Sender Titel 31. Dez 15.40 Uhr Das Erste Dinner for one 01. Jan 1.30 Uhr Das Erste Dinner for one 01. Jan 5.10 Uhr Das Erste Dinner for one 31. Dez 17.35 Uhr WDR Dinner op Kölsch 31. Dez 22.15 Uhr WDR Dinner op Kölsch 31. Dez 18.00 Uhr WDR Dinner for one 31. Dez 21.45 Uhr WDR Dinner vor Wanne 31. Dez 15.40 Uhr NDR Dinner for one 31. Dez 17.10 Uhr NDR Dinner for one 31. Dez 19.40 Uhr NDR Dinner for one 31. Dez 23.35 Uhr NDR Dinner for one 31. Dez 19.00 Uhr MDR Dinner for one 31. Dez 18.45 Uhr BR Dinner for one 01. Jan 0.05 Uhr BR Dinner for one 31. Dez 14.05 Uhr SWR Dinner for one (Schweizer Version) 31. Dez 17.05 Uhr SWR Dinner for one (Schweizer Version) 31. Dez 19.25 Uhr SWR Dinner for one 31. Dez 16.45 Uhr HR Dinner for one auf Hessisch 31. Dez 18.45 Uhr HR Dinner for one auf Nordhessisch 31. Dez 19.10 Uhr HR Dinner for one 31. Dez 18.10 Uhr RBB Dinner for one

TV-Programm Neujahr

ZDF, 20.15 Uhr: Das Traumschiff: Kolumbien

RTL, 20.15 Uhr: Die größten Fernsehmomente der Welt

Sat 1, 8 Uhr bis nachts um 1 Uhr: einen Tag Disney-Filme beispielsweise "Die Eiskönigin" "Die Schöne und das Biest"

Pro Sieben, 20.15 Uhr: "Independence Day"

Vox, 20.15 Uhr: "Pearl Harbour"