Schon bald können wir uns auf einen echten TV-Hammer freuen: Helene Fischer soll eine Show mit Stefan Raab veranstalten.

In der Show "Helene Fischer - Ein Abend im Rausch" soll Europas erfolgreichster Popstar in der intimen Atmosphäre eines Theaters die Menschen vor dem TV mit ihrer Musik verzaubern.

Helene Fischer gibt Show mit Stefan Raab: "Helene Fischer - Ein Abend im Rausch"

Für einen rauschenden Abend setzt Helene Fischer auf eine besondere Zusammenarbeit: Als Music Supervisor gestaltet Stefan Raab die Live-Performance der Songs ihres neuen Albums "Rausch" gemeinsam mit Helene Fischer. Auf der Bühne performt die Künstlerin diese einzigartigen Versionen ihrer Songs mit einer Live-Band.

Nicht nur musikalisch wird diese Show ein Highlight. Im Gespräch mit Steven Gätjen gibt Helene Fischer ihren Fans an diesem Abend ungewöhnliche Einblicke in ihr Leben und ihre Karriere: Welche Bedeutung haben die einzelnen Songs für die Sängerin? Was macht "Rausch" zu ihrem wohl persönlichsten Album?

SAT.1-Senderchef Daniel Rosemann: "Der SAT.1-Abend mit Helene Fischer wird für Fans und Zuschauer*innen sehr einzigartig. Für die Show 'Helene Fischer - Ein Abend im Rausch' erarbeiten Stefan Raab und Helene Fischer besondere Live-Versionen, die die vielen Facetten von Helene Fischer zeigen. Ihre Ideen und ihre Kreativität versprechen in jedem Fall einen besonders rauschenden Abend."

Produziert wird "Helene Fischer - Ein Abend im Rausch" von Raab TV in Zusammenarbeit mit Endemol Shine Germany. ProSieben zeigt die Show direkt im Anschluss an "The Voice of Germany" am 18. November 2021.

