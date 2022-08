TU Kaiserslautern koordiniert Projekt zur digitalen Lehre für die Stadtentwicklung

200.000 Euro von DAAD für das Projekt

Die TU Kaiserslautern koordiniert ein neues Projekt zur Unterstützung des Wiederaufbaus der Ukraine in Kooperation mit drei Universitäten in Berlin, Cottbus und Lübeck. Der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) unterstützt es durch ein Sofortprogramm mit mehr als 200.000 Euro.

TU Kaiserslautern: „Wir möchten dazu eine digitale Lernplattform entwickeln und aufbauen“

Es handelt dabei sich um eine neue digitale Plattform, die Kurse zu Themen der Stadterneuerung und -entwicklung anbieten wird. Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine richtet sich nicht nur gegen eine unabhängige und demokratische Ukraine, sondern auch gegen eine europäische Stadt als Ort der Demokratie, des Pluralismus, des Rationalismus, der Subsidiarität, der Gemeinwohlorientierung und des öffentlichen Raums als Ort des Austauschs und des freien Aufenthalts.

„Wir möchten dazu eine digitale Lernplattform entwickeln und aufbauen“, sagt Projektkoordinator Professor Dr. Detlev Kurth. "Sie soll helfen, die Lehre an den ukrainischen Planungshochschulen aufrechtzuerhalten, zu vernetzen und bezogen auf den Wiederaufbau zerstörter Städte thematisch zu vertiefen."

Darüber hinaus vergibt das Projekt mehrere Stipendien an ukrainische Studierende, Promovierende und Lehrende, die sich aufgrund von Kriegsfolgen und Zwangsumsiedlungen in einer wirtschaftlich schwierigen Lage befinden.

In der Ukraine beteiligen sich fünf Universitäten an dem Programm

Auch ukrainische Wissenschaftler*innen an beteiligten Universitäten in Deutschland werden in die Arbeit eingebunden, regelmäßige Kurse und Kolloquien werden durchgeführt, um ukrainische Partneruniversitäten zu gewinnen. In der Ukraine beteiligen sich fünf Universitäten.