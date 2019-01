Trotz Hilfesystem: Bereits zehn Obdachlose im neuen Jahr in der Kälte erfroren

Die Eiseskälte die aktuell vor allem nachts in Deutschland herrscht ist eine tödliche Bedrohung für Obdachlose. Obwohl mit zahlreichen Maßnahmen versucht wird, den Wohnungslosen zu helfen, kam es schon zu zehn Toten in der Kälte - das ergeben Recherchen der Bundesarbeitsgemeinschaft für Wohnungslosenhilfe.

Tote in mehreren deutschen Großstädten

Recherchen der Bundesarbeitsgemeinschaft für Wohnungslosenhilfe ergaben, dass im Jahr 2019 schon zehn Obdachlosen in der nächtlichen Kälte gestorben sind. Hinzu kommt ein weiterer Verdachtsfall. Die Geschäftsführerin der Arbeitsgemeinschaft, Werena Rosenke, gab an, dass unter anderem in Hamburg, Köln, Düsseldorf und Berlin Obdachlose erfroren seien. In der Hauptstadt wurden seit Mitte Januar bereits drei tote aufgefunden, die keinen festen Wohnsitz hatten. Allein in den letzten Tagen, in denen Nachts Eiseskälte herrschte, entdeckten Passanten auf einer Parkbank und dem Gelände eines ehemaligen Schwimmbads zwei Leichen.

Keine offiziellen Statistiken

Die Recherchen der Bundesarbeitsgemeinschaft stützen sich auf Medienberichte, da die Definition für Fälle von Kältetoten laut Rosenke nicht immer einfach sei. Ein Grund dafür ist, dass Bund, Länder und Kommunen dazu keine offiziellen Statistiken führen. Bei der Erfassung gehe es "dabei um Menschen, die auf der Straße durch die Einwirkung von Kälte gestorben sind." Allerdings könne auch ein Herzversagen im Zusammenhang mit Unterkühlung zum Tod führen, erläuterte Rosenke weiter. In vielen Fällen würden aber gar keine Untersuchungen zur Todesursache veranlasst oder die Obduktionsberichte nicht veröffentlicht.

Erfassung durch die Arbeitsgemeinschaft seit den 90er Jahren

Seit Anfang der 1990er Jahre zähl t die Arbeitsgemeinschaft für Wohnungslosenhilfe Kältetöte in Deutschland. Seitdem seien 314 Fälle dokumentiert worden. Laut Rosenke bestehe bei 38 weiteren Personen der Verdacht, das Unterkühlung mit zum Tod führte. Früher habe es jährlich zwischen 20 und 30 Fällen gegeben, die bekant wurden. Dass verschiedene Hilfsmaßnahmen eingeführt wurden, die die Wohnungslosen vor der Kälte schützen sollen, eingeführt wurden habe etwas gebracht, meint die Geschäftsführerin.

Kältebusse und Obdachlosen-Camps

Eine dieser Maßnahmen sind sogenannte Kältebusse die in überwiegend in Großstädten zum Einsatz kommen. Damit sollen die frierenden Obdachlosen in Unterkünfte und Quartiere gefahren werden. Des Weiteren existieren mittlerweile auch Kältetelefone, über die Passanten Hilfe holen können, wenn sie nachts Obdachlose im freien sehen. Außerdem bleiben vielerorts teilweise die Bahnhöfe in der Nacht geöffnet, in denen die Obdachlosen dann Unterschlupf finden können. Obdachlosen-Camps im freien würden dagegen in manchen Fällen geräumt werden, wie zum Beispiel im Bezirk Berlin Mitte. In der Hauptstadt wird der Zahl der Wohnungslosen auf mehrere Tausend geschätzt, für die es in diesem Winter 1200 Notschlafplätze gibt. Auch in Hannover war vergangene Woche ein Obdachloser von Passanten erfroren gefunden worden.

Nicht jedem wird Einlass in die Einrichtungen gewährt

Dass es trotz der zahlreichen Maßnahmen zu Kältetoten kommt, hänge laut Werena Rosenke auch mit den teils harten Restriktionen beim Einlass in die Unterkünfte zusammen. So dürften Betroffene, die alkoholisiert, mit Hund oder schweren psychischen Problemen nicht an jeder Einrichtungstüre für einen Schlafplatz ins Warme. "Da muss man schauen, ob sich solche Restriktionen lockern lassen", sagt die Geschäftsführerin der Arbeitsgemeinschaft. Grundsätzlich sei die Situation aber besser als beispielsweise in Polen, wo die Obdachlosen bei den deutliche strenger geführten Unterkünften häufiger abgewiesen werden würden.

Kälte lässt die Organe versagen

Die eisige Kälte wird für den Menschen deshalb zur Gefahr, weil durch langsame Auskühlung de Körpers die Organe versagen. Nach Angaben von Ärzten liegt die tödliche Schwelle bei einer Körpertemperatur von weniger als 20 Grad. In den meisten Fällen führt dies in der Folge zu Herzversagen. Allerdings sind die Personen in vielen Fällen schon ab einer Körpertemperatur von unter 26 Grad nicht mehr ansprechbar. Wie eine Person die Kälte verträgt, hängt im Einzelfall jedoch von mehreren Faktoren ab. Neben den rein äußeren Bedingungen wie der Temperatur, der Feuchtigkeit oder der Windstärke, spielt auch der Körperbau und selbstverständlich die Kleidung der Betroffenen eine Rolle. Dass Alkohol gegen die Kälte hilft, ist übrigens ein Irrtum. Denn: Er beschleunigt die Unterkühlung sogar. Allerdings bemerken stark alkoholisierte Menschen die Unterkühlung oft nicht, obwohl ihre Organe schon vor dem Kollaps stehen.