Trinkwasser knapp: Hitzewelle schlägt zu - 120.000 Menschen betroffen

Trinkwasser wird knapp

120.000 Bürger betroffen

Hitzewelle mit ernsten Konsequenzen

Stadt Löhne

Stadt Bad Oeynhausen

Gemeinde Hüllhorst

Gemeinde Hille

Sprengen von Gärten

Befüllen von Pools

Arbeiten mit Hochdruckreinigern

Autos waschen

In Ostwestfalen wird das Trinkwasser knapp: Die Wasserversorger in Ostwestfalen kämpfen aktuell gegen die Folgen der Hitzewelle. Es kommt dabei zu Engpässen in der Trinkwasser-Versorgung. Das berichtet der. Diese Städte und Gemeinden sind davon betroffen:Aufgrund der Engpässe wurden zahlreiche Bürger dazu aufgerufen, auf einige Tätigkeiten zu verzichten:Die Gluthitze hat Deutschland im Griff und bringt die Menschen ins Schwitzen. Gibt es bald Hitzefrei für Arbeitnehmer?