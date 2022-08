Stromausfall in Trier-West und Euren

in und 45 Minuten waren 250 Haushalte betroffen

waren betroffen Reparaturen der Stadtwerke Trier in vollem Gange

Plötzlich war es dunkel - in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (10. auf 11. August 2022) fiel in den Trierer Stadtteilen Trier-West und Euren der Strom aus. Wie eine Sprecherin der Stadtwerke Trier (SWT) auf Anfrage von inRLP.de mitteilte, waren 250 Haushalte in den Straßen Bobinethöfe, Peter-Molz Straße, An der Lokrichthalle, Luxemburger Straße, Aachener Straße, Martinerfeld, Im Sabel, Palliener Straße und Bonner Straße betroffen.

Nach Stromausfall in Trier: Stadtwerke haben mit Reperaturarbeiten begonnen

Nach Angaben der SWT war eine defekte Muffe im Mittelspannungsnetz die Ursache für den nächtlichen Stromausfall. Bereits nach 45 Minuten seien die betroffenen Haushalte wieder versorgt gewesen, da die Stadtwerke Umschaltungen innerhalb des Netzes vornehmen konnte. "Die Stadtwerke Trier (SWT) haben bereits mit den Reparaturarbeiten begonnen", berichtet die Sprecheirn der SWT.

Wenn bei dir der Strom mal ausfällt, haben wir hier ein paar Tipps, wie du dich richtig verhältst.