Trier: Güterzug löst Flächenbrände aus

aus Ein defektes Rad verursachte einen Funkenflug

verursachte einen Funkenflug Der Zug hatte Gefahrstoffe geladen

Am Dienstagabend (19. Juli 2022) löste ein Güterzug in der Region Trier eine ganze Reihe von Flächenbränden aus. Wie die Stadt mitteilte, brannte es am Dienstagabend gleich an mehreren Stellen im Kreis Trier-Saarburg und in der Stadt Trier. "Ursache war nach ersten Erkenntnissen ein Defekt an einem Rad, wodurch Funkenflug entstand", berichtete die Stadt.

Trier: Güterzug löst Flächenbrände aus - Der Zug hatte Gefahrstoffe geladen

Erschwerend kam hinzu, dass der Zug auch Gefahrstoffe geladen hatte, wie die Stadt mitteilte. Zum Glück hätten sich die Gefahrstoff-Waggons aber nicht in dem Bereich befunden, in dem die Räder heiß gelaufen waren. Es habe daher keine Gefahr bestanden, dass Gefahrstoffe austreten.

Die Feuerwehr Trier hatte einen Großalarm ausgelöst, alle Freiwilligen Feuerwehren im Stadtgebiet wurden alarmiert. Etwa 80 Feuerwehrleute konnten die Lage unter Kontrolle bringen, sodass sich zu keinem Zeitpunkt Personen in Gefahr befanden.

Die Bahnstrecke war während des Einsatzes am Abend voll gesperrt. Der Zug kam im Bahnhof Trier-West zum Stehen. Die Bundespolizei Trier hat die Ermittlungen aufgenommen.