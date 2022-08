Fünf Fahrgäste eines Busses bei Unfall in Trier verletzt

eines Busses bei Unfall in Trier Zwei Kinder unter den Verletzten

unter den Verletzten Unfallverursacher*in beging Fahrerflucht: Polizei sucht nach Zeug*innen

Am Mittwoch (17. August 2022) sind bei einem Unfall zwischen einem Bus und einem Pkw in Trier fünf Fahrgäste des Busses leicht verletzt worden. Unter den Verletzten befinden sich auch zwei Kinder. Wie die Polizeidirektion Trier mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 12.00 Uhr in der Nordallee.

Zu dem Unfall sei es gekommen, weil der Busfahrer stark abbremsen musste, nachdem er von einem Auto geschnitten worden war. Dieses hatte zuvor stark beschleunigt, weil es, als eine Ampel auf Grün schaltete, die Fahrspur vor dem Bus wechseln wollte.

Durch das abrupte Bremsmanöver erlitten fünf Fahrgäste des Busses leichte Verletzungen. Unter den Verletzten befinden sich auch zwei Kinder. Der Pkw, der den Unfall verursacht hatte, beging Fahrerflucht und verließ die Unfallstelle unerlaubterweise.

Über den Pkw ist lediglich bekannt, dass er eine dunkle Farbe gehabt haben soll. Aus diesem Grund sucht die Polizei dringend nach Zeug*innen, die Hinweise zu dem Vorfall, speziell dem flüchtigen Unfallverursacher, geben können. Hierfür kannst du dich unter der Telefonnummer 0651/97795210 bei der Polizeiinspektion Trier melden.