Schlimmes Unglück in Nordrhein-Westfalen: Ein zweijähriges Mädchen ist am Samstag (10.04.21) in Schloß Holte-Stukenbrock von einem Bagger überfahren worden. Ein Familienangehöriger habe das Fahrzeug auf einem privaten Grundstück gefahren, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Samstag.

Das Mädchen starb noch am Unfallort. Die Feuerwehr war mit Notfallseelsorgern für die Familie vor Ort. Laut Polizei Gütersloh wurde ein Strafverfahren eingeleitet.