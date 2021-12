Tödlicher Brand in Siegbach an Heiligabend in Hessen: In Tringenstein (Ortsteil von Siegbach) im Lahn-Dill-Kreis ist ein zweijähriges Mädchen ums Leben gekommen. Ein Feuer war in einem Zimmer eines Wohnhauses ausgebrochen. Die Ursache ist derzeit noch unbekannt, auch weitere Details sind zur Stunde noch unklar, die Polizei verwies auf die Staatsanwaltschaft Limburg für die weiteren Ermittlungen. Mit Erkenntnissen zu dem tragischen Unglück sind wahrscheinlich am heutigen Samstag zu erwarten.