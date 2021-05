Karlsruhe vor 1 Stunde

Pandemie

Total am Ende: Was die Pandemie für Menschen mit Behinderung heißt

Die Coronapandemie hat viele Menschen an ihre Grenzen gebracht. Aber was ist mit denen, die sowieso immer am Limit sind? Familien mit behinderten Kindern etwa hat kaum jemand auf dem Radar. Dabei ist ihr Lebensalltag auch ohne Corona fragil. Und seit Monaten aus den Fugen.