Celle vor 49 Minuten

Unfall

Straßenwalze erfasst kleinen Jungen auf Fahrrad - Vierjähriger stirbt

Ein dramatischer Unfall hat sich am Montag in Niedersachsen ereignet. Ein kleiner Junge auf seinem Fahrrad wurde von einer Straßenwalze erfasst. Der vier Jahre alte Bub starb noch an der Unfallstelle. Das tragische Ereignis war auch für die Einsatzkräfte sehr belastend gewesen.