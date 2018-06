Tödlicher Unfall: 22-Jähriger von Güllewagen erschlagen

Ein 22-Jähriger ist bei einem Arbeitsunfall auf einem Acker im hessischen Landkreis Hersfeld-Rotenburg ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, arbeitete der Mann aus Nentershausen am Freitagmittag auf einem sehr abschüssigen Feld, als plötzlich sein Fahrzeug, mit dem er Gülle verteilte, umkippte und sich mehrmals überschlug.Der Mann wurde dabei von dem sogenannten Terra Gator geschleudert und geriet unter das Fahrzeug. Er erlag seinen schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle.Die Kriminalpolizei in Bad Hersfeld hat Ermittlungen aufgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in Fulda wurde ein Gutachter eingeschaltet. Er soll nun klären, wie es zu dem Unfall gekommen ist.