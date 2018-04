Tödlicher Badeunfall: Taucher finden 18-Jährigen auf Grund des Sees

Tragisches Badeunglück in Neuss in Nordrhein-Westfalen: Ein 18-Jährige war laut Polizei am Samstagabend mit weiteren Personen in einem See schwimmen gegangen, als er plötzlich unterging.



Taucher fanden den Mann am Grund des Sees



Es wurden unverzüglich Rettungsmaßnahmen eingeleitet. Eine Tauchergruppe fand den 18-Jährigen schließlich auf dem Grund des Sees. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb der 18-Jährige.





Derzeit geht die Polizei von einem tragischen Unfall aus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.