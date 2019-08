Tierquäler in Blankenheim: Katze mit Pfeil durchbohrt - vier Schusswunden entdeckt

Mit einem Pfeil attackiert worden, ist eine Katze ist in der Eifelgemeinde Blankenheim in Nordrhein-Westfalen. Die Katze musste wegen der Verletzung eingeschläfert werden. In Franken ist vor Kurzem eine Stute gequält worden. Ein Tierquäler malträtierte das Tier an den Genitalien.

Wegen Pfeil: Katze musste eingeschläfert werden

"In der Katze steckte ein Pfeil im Rumpf", teilte die Polizei am Mittwoch mit. Das Tier war in diesem Zustand am Montag in einem Garten gesehen und zu einer Tierärztin gebracht worden. "Die Tierärztin schläferte die Katze aufgrund ihrer Verletzungen ein, um sie von ihrem Leiden zu befreien", erklärte die Polizei. Die Ärztin entdeckte bei der Untersuchung zudem vier Schusswunden im unteren Rumpfbereich, den Ermittlern zufolge stammen sie vermutlich von einem Luftgewehr. Die Polizei ermittelt wegen einer Straftat nach dem Tierschutzgesetz.