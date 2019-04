Düsseldorf vor 1 Stunde

Feuer in Pariser Kathedrale

Tierfilm statt Notre-Dame: Armin Laschet kritisiert Berichterstattung der ARD

Während in Paris die Kathedrale Notre-Dame brennt, schaut der Fernsehzuschauer in Deutschland in die Röhre. Nicht nur Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet ist darüber empört. Hat die ARD geschlafen?