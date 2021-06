Gotha vor 2 Stunden

Mutter wird am Steuer bewusstlos: 7-jähriges Kind wird zum Helden

Am Mittwochabend (16. Juni) gegen 17.40 Uhr ist ein 7-jähriges Kind in Thüringen auf der Bundesautobahn 4 zum Helden geworden. Als die Mutter am Steuer bewusstlos wurde, reagierte das Kind blitzschnell. Auch ein überholender Autofahrer zögerte nicht und bremste das Fahrzeug kurzerhand aus.