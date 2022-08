Zu einer amüsanten Verwechslung kam es am Dienstagmorgen in Finsterbergen (Landkreis Gotha) in Thüringen.

Ein 51-jähriger Mann meldete gegen 5.30 Uhr der Thüringer Polizei, dass er aus dem Bereich des Freibades einen kleinen Jungen nach seiner Mutter schreien höre. Die Polizeibeamten wurden der Landesinspektion Gotha zufolge umgehend zur Aufklärung des Falles entsendet.

Überraschende Aufklärung: Mann hält krähenden Hahn für schreiendes Kind

Wie sich allerdings herausstellte, kamen die Geräusche nicht von einem schreienden Kind, sondern von einem krähenden Hahn aus der Nachbarschaft. Der Mann entschuldigte sich für die Auslösung eines Polizeieinsatzes, die Beamt*innen nahmen den Fall mit Humor.