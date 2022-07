Theologin Käßmann kritisiert Lindner-Trauung auf Sylt scharf

Die bekannte evangelische Theologin und ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Margot Käßmann, hat scharfe Kritik an der "Glamourhochzeit" von Finanzminister Christian Lindner (FDP) und seiner Jetzt-Ehefrau Franca Lehfeldt (Welt)geübt. Sie sieht in der Trauung in der St. Severin-Kirche ein "Promi-Bonus-Geschmäckle" und die Glaubensinstitution "degradiert". Das schrieb Käßmann in einem Gastbeitrag für die Bild am Sonntag.

Bei der "Glamourhochzeit des Jahres" dürfe es an nichts fehlen: "Sylt, viel Prominenz, Champagner – und eine Kirche", so Käßmann. Wofür die Kirche inhaltlich stehe, sei dabei "offenbar egal", bemerkt die Theologin. Und: "Das ist empörend, denn es hat ein Promi-Bonus-Geschmäckle." Lindner und Lehfeldt seien bewusst aus der Kirche ausgetreten. Sie hätten "öffentlich erklärt (...), dass sie sich nicht als Christen verstehen".

Für zusätzlichen Ärger sorgte demnach bei ihr das Engagement des Philosophen Peter Sloterdijk, der das Christentum als "ein gescheitertes Projekt" bezeichnet habe. "Hier ging es nicht um christlichen Inhalt, sondern um eine Kulisse", stellt Käßmann in der Bild am Sonntag fest. Dazu "sollte sich unsere Kirche nicht hergeben", fordert sie. Kirchen seien stattdessen "durchbetete Räume, die Trost spenden. Hier entsteht Gemeinschaft von Christen."

Nur durch Mitgliedschaft und Ehrenamtliche könne man Gotteshäuser erhalten, betont die Theologin - gerade in Zeiten vieler Kirchenaustritte. Es sei "richtig, dass mindestens ein Ehepartner Kirchenmitglied sein muss, damit eine kirchliche Trauung stattfinden kann". Ansonsten "degradieren wir unsere traditionellen Räume, in denen Christen Gott die Ehre geben, zu billigen Eventlocations", so die Theologin zur Lindner-Hochzeit auf Sylt.