Die Deutsche Telekom hat verkündet, dass alle Anrufe und SMS in die Ukraine ab sofort kostenfrei sind. Auch Roaming ist für Telekom-Kund*innen in der Ukraine kostenlos verfügbar. Das teilte der Netzbetrieber vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges am Freitag an.

Für Anrufe aus dem deutschen Festnetz und Mobilfunknetz in die Ukraine entfallen demnach keine Kosten mehr. Diesen Schritt teilte die Telekom am Freitagvormittag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter an. Das Angebot gilt für Privat- und Geschäftskund*innen. Neben den Kund*innen der Telekom profitieren auch alle, die beim Discount-Angebot "Congstar" der Telekom sind.

Daneben erhalten alle Menschen, die das mobile Internet der Deutschen Telekom nutzen, bis Ende Februar noch 2 Gigabyte mobiles Datenvolumen extra gratis. Bis zum 28. Februar kann dieses eingelöst werden. Hintergrund hierfür ist der Ausfall im Netz der Telekom am Dienstag, 22.02.2022. Stundenlang war es am Dienstag zu Störungen im D1-Netz der Deutschen Telekom gekommen. Menschen konnten weder anrufen, noch angerufen werden. Auch SMS konnten nicht verschickt werden. Das mobile Internet und einige Festnetzanschlüsse waren am Dienstag ebenfalls von Ausfällen betroffen. Erst am Dienstagabend konnten die Störungen im Telekom-Netz behoben werden, viele Kund*innen hatten sich am Dienstag in sozialen Medien beschwert. Die Telekom entschuldigte sich zunächst auf ihrer Facbeookseite "Telekom hilft" und zog nun mit dem Gratis-Datenvolumen nach, um einen Ausgleich für die entstandenen Unannehmlichkeiten zu schaffen.