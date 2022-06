Die Fluggesellschaft Lufthansa muss aufgrund von Personalmangel seitens der Airline massive Kürzungen im Juli 2022 vornehmen: tausende Verbindungen sollen wegfallen. Erschwerend kommt hinzu, dass das Touristenaufkommen seit dem Wegfall der Pandemie-Maßnahmen stark gestiegen ist und auch die Flughäfen mit dem Reise-Chaos zu kämpfen haben.

Wie das rnd mitteilt, hatte die Lufthansa den Wegfall von 2200 Flügen ab Frankfurt und München angekündigt. Das macht mit zuvor schon geplanten Kürzungen einen Wegfall von mehr als 3000 Flugverbindungen aus. Betroffen seien vor allem Flüge innerhalb Deutschlands und Europas. Viele werden sich jetzt die Frage stellen: Ist meine Urlaubsreise in Gefahr? Doch ein Sprecher der Lufthansa gab gegenüber dem rnd Entwarnung.

Ist meine Urlaubsreise in Gefahr? Ausgedünnter Flugplan beunruhigt

Klassische Urlaubsziele, besonders in der Ferienzeit, seien nicht von den Kürzungen betroffen. Geschäftsreisende sollten jedoch besser die Augen offen halten. Innereuropäische Verbindungen, die häufig von Geschäftsreisenden genutzt werden, "wie London, Brüssel, Wien oder Graz", können laut Lufthansa-Sprecher wegfallen. Auf diesen Strecken könne man aber gut auf andere Tageszeiten ausweichen.

Auch andere Airlines haben mit Personalmangel zu kämpfen, aber lösen sie die Problematik genauso wie die Lufthansa, indem sie tausende Flüge streichen? Tuifly und Condor äußerten sich zu dem Thema und gaben bekannt, dass sie trotz Engpässen nicht vorhaben, Flüge zu streichen. Bei der Lufthansa-Tochter Eurowings sah es da anders aus. Die Fluggesellschaft musste im Juni viele Flüge streichen, jedoch zeigte sich eine Sprecherin positiv. Die Maßnahme habe gewirkt und die Lage habe sich "sichtbar stabilisiert".

An deutschen Flughäfen geht es schon seit Beginn der Urlaubssaison 2022 drunter und drüber. Flugbegleiter, sowie Passagiere litten bereits in der näheren Vergangenheit unter den Folgen der Engpässe. Aus diesem Grund informierte die Lufthansa die Flugreisenden des Hamburger Flughafens beispielsweise über lange "Wartezeiten in verschiedenen Bereichen am Flughafen". Die Situation vor Ort war Medienberichten zufolge die reinste Katastrophe und der Fluggesellschaft wurde mangelnde Kommunikation vorgeworfen. Mehr dazu, kannst du hier lesen.

Weil in kürzester Zeit zunehmend mehr Flug-Wegfälle angekündigt wurden, ist die Frage berechtigt, ob man mit weiteren Streichungen rechnen müsse. Der Lufthansa-Sprecher kann dazu leider keine Prognosen abgeben. Natürlich hoffe die Airline, dass die angekündigten Kürzungen ausreichen, um die Situation zu stabilisieren, jedoch müsse man die weiteren Entwicklungen abwarten.

Einige europäische Airlines, wie Easyjet, Ryanair und SAS, lösen zusätzliche Besorgnis aus. Sie kündigten für Juli 2022 Streiks für bessere Arbeitsbedingungen und bessere Entlohnung an. Eine Sprecherin des Deutschen Reiseverbandes (DRV) versprach allerdings, dass alles getan werde, damit die Sommerreisen stattfinden. Sie betonte, dass es "eher unwahrscheinlich" sei, dass "gut gebuchte Strecken zu den Pauschalreisezielen rund ums Mittelmeer oder zu ferneren Zielen in größerem Umfang gestrichen werden."