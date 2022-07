Drei Leichen am Montag (11. Juli 2022) in Stuttgart gefunden

Nach dem Fund von drei Leichen in Stuttgart gibt die Polizei neue Informationen zu den Hintergründen der Taten heraus. Die Obduktion der beiden männlichen Leichen ist inzwischen abgeschlossen.

Update vom 14.07.2022: Obduktion der beiden Männerleichen abgeschlossen

Die Obduktion nach dem Fund von zwei Männerleichen in Stuttgart ist abgeschlossen. Wie die Polizei am Mittwoch (13. Juli) mitteilte, hat die Staatsanwaltschaft nun ein toxikologisches Gutachten in Auftrag gegeben.

Dabei handele es sich um eine Routinemaßnahme, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Zum Tathergang, den Hintergründen und zur Identität der beiden 53 Jahre alten Männer hielten sich die Ermittler weiterhin bedeckt.

Die Toten wiesen Verletzungen durch mutmaßlich scharfe Gewalt auf - laut Polizei möglicherweise verursacht durch Gegenstände wie beispielsweise Messer, Glasscherben oder Scheren. Nach Medienberichten handelt es sich bei dem Fundort um das Souterrain einer Pizzeria und bei den Toten um Besitzer und Geschäftsführer.

Update vom 13.07.2022: Nach dreifachem Leichenfund - Polizei hat neue Details

Nach dem Fund von zwei Männerleichen in Stuttgart gibt es keine Hinweise, dass eine dritte Person an der Tat beteiligt war. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Die Leichen der beiden 53-Jährigen sollen am Mittwoch obduziert werden. Die Ermittler erhoffen sich davon weitere Hinweise auf den möglichen Tatablauf.

Die Toten wiesen Verletzungen durch mutmaßlich scharfe Gewalt auf - laut Polizei möglicherweise verursacht durch scharfe Gegenstände wie beispielsweise Messer, Glasscherben oder Scheren. Die beiden Leichen waren am Montag in einem Untergeschoss in der Geschwister-Scholl-Straße entdeckt worden.

Zu den Hintergründen und zur Identität der Toten halten sich die Ermittler bedeckt. Nach Medienberichten handelt es sich bei dem Fundort um das Souterrain einer Pizzeria und bei den Toten um Besitzer und Geschäftsführer. Beides wollte ein Polizeisprecher am Dienstag (12. Juli) nicht bestätigen. Auch von wem der Zeugenhinweis kam, der zum Leichenfund führte, sagte er nicht. Am Dienstag würden weitere Menschen aus dem Umfeld der Toten vernommen.

Einen Zusammenhang zu dem Fund einer Frauenleiche - ebenfalls am Montag - schließt die Polizei nach ersten Erkenntnissen aus. Die Polizei hatte im Stuttgarter Stadtteil Bad Cannstatt eine Tote in einem Auto im Parkhaus des Autoherstellers Mercedes-Benz entdeckt. Laut den Beamten soll der Ehemann die von ihm getrennt lebende 32-Jährige getötet und im Parkhaus zurückgelassen haben. Die Ermittler fahnden nach dem 36-jährigen Deutschen, der Beziehungen zur Türkei hat und sich möglicherweise dorthin abgesetzt hat. Die Frau war zuvor als vermisst gemeldet worden.

Ursprüngliche Meldung vom 12.07.2022: Drei Leichen an einem Tag in Stuttgart gefunden

In Stuttgart sind am Montagabend (11. Juli 2022) drei Leichen gefunden worden. Die Ermittler stehen derzeit noch vor vielen offenen Fragen. Einen Zusammenhang zwischen den beiden Leichenfunden an verschiedenen Orten gebe es nach jetzigem Stand der Ermittlungen nicht, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag (12. Juli).

Die Polizei hatte am Montag im Stuttgarter Stadtteil Bad Cannstatt eine tote Frau in einem Auto im Parkhaus des Autoherstellers Mercedes-Benz entdeckt. Die 32-Jährige war zuvor als vermisst gemeldet worden. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus. In einem Zimmer im Untergeschoss eines Gebäudes in der Stuttgarter Geschwister-Scholl-Straße waren außerdem zwei tote Männer gefunden worden. Die Leichen der beiden 53-Jährigen hatten schwere Verletzungen aufgewiesen.

Wann die Obduktionen der Leichen stattfinden, konnte sie nicht sagen. Angaben zu der Art und Weise, wie die Frau und die zwei Männer zu Tode kamen, wurden mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen ebenfalls nicht gemacht.

