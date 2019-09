Sturmtief "Mortimer" überflutet Weide in Dortmund - Spektakuläre Rettung von über 300 Schafen

Das Sturmtief "Mortimer" wütete in der Nacht von Sonntag auf Montag in Deutschland. Besonders Nord- und Westdeutschland waren betroffen. Eine spektakuläre Rettungsaktion erlebten Hunderte Schafe auf einer Weide in Dortmund. Starke Regenfälle hatten die Weide mit über 300 Tieren geflutet.

Spektakuläre Rettungsaktion: Wolle der Schafe saugte sich mit Wasser voll

Die Feuerwehr setzte ein Rettungsboot ein und baute Stege, um die Tiere vor dem Ertrinken zu retten, wie ein Sprecher der Einsatzkräfte am frühen Montagmorgen sagte. Besonders erschwert wurde die Rettung der Tiere dadurch, dass die Wolle der Schafe durch den Regen mit Wasser vollgesogen war. Die Tiere wurden durch das Gewicht nach unten gedrückt und ertranken teilweise. 330 Tiere konnten gerettet werden. 20 Tiere ertranken unter Wasser, darunter sollen auch Lämmer gewesen sein.