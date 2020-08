Sturmtief "Kirsten" kündigt den Herbst an: Meteorologe warnt vor Aufenthalt im Wald

Der meteorologische Sommer endet zwar erst in einer Woche, doch schon steht nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit Sturmtief "Kirsten" die erste Herbstbotin in den Startlöchern.

Während es am Dienstag (25. August 2020) im Süden noch sonnig und trocken ist, ziehen von Westen dichte Wolken auf, berichtete ein DWD-Sprecher am Montag. Im Norden und Westen sind schauerartiger Regen und einzelne Gewitter im Wetter-Angebot, an der Nordsee kündigen steife Böen das Ende des Sommers an. Die Temperaturen sind gemäßigt - im Norden wird es höchstens 20 Grad warm, im Süden kann es noch einmal bis zu 25 Grad warm werden.

Erster Herbststurm schon im August: Am Mittwoch gibt es Sturmböen

Am Mittwochvormittag (26. August 2020) macht sich «Kirsten» dann mit stürmischen Böen oder Sturmböen bemerkbar. Die Windgeschwindigkeiten können bis zu 90 Kilometer in der Stunde betragen. Das könnte vor allem den Bäumen zusetzen, warnte DWD-Meteorologe Martin Jonas. Denn voll belaubt bieten sie dem Wind viel Angriffsfläche. Zudem seien sie von Trockenheit geschwächt und wenig widerstandsfähig. "Insofern scheint es ratsam, sich am Mittwoch nicht im Wald aufzuhalten und grundsätzlich im Bereich von Bäumen Vorsicht walten zu lassen", empfahl der Wetterexperte. Dabei betragen die Höchstwerte im Norden 19 bis 22 Grad, im Süden und Südosten 22 bis 27 Grad.

In der Meteorologie beginnen die Jahreszeiten aus statistischen Gründen immer am Anfang der Monate März, Juni, September und Dezember. Der meteorologische Sommer endet somit am 31. August. Nach astronomischer Definition fängt der Herbst hingegen in diesem Jahr erst am 22. September an.

Ein Wetterexperte warnt vor mehr Hitzewellen in Deutschland: Künftig seien Temperaturen von 40 Grad über mehrere Wochen möglich.