Strom-Blackout am 15. Januar in Deutschland: Was steckt hinter dem Internet-Mythos

Mega-Blackout soll Deutschland in wenigen Tagen lahmlegen - ist da etwas daran? Seit Dezember 2019 wird diese Horror-Meldung immer wieder über die sozialen Netzwerke gespielt. Auch YouTuber reden darüber und warnen, die Menschen sollen sich Notfall-Vorräte anlegen. Alle beziehen sich auf einen Artikel der Welt: Veröffentlicht im Jahr 2018 trägt er den Titel "Am 15. Januar 2020 droht Deutschland der Strom auszugehen". Was steckt dahinter? Mimikama hat den Facktencheck gemacht.

Berichte: Am 15. Januar 2020 droht Deutschland die Apokalypse

Diverse Youtuber drehen seit dem Dezember 2019 Videos, die Panik und Angst über den drohenden Blackout verbreiten. Damit lassen sich schließlich so einige Klicks generieren. Doch woher nehmen die Youtuber diese Informationen?

In einem Video wird behauptet, dass das Bundesamt für Bevölkerungsschutz aufgerufen hat, Notmaßnahmen zu ergreifen. Dabei wird nicht erwähnt wie alt diese Information schon ist, noch dass dort nur allgemeine Informationen zu einem Blackout geschrieben werden.

Quelle nicht frei zugänglich

An diesen Behauptungen ist nicht alles erlogen. Die Warnungen bezüglich des 15. Januar 2020 haben einen wahren Kern, schreibt mimkama.at. Die Videos und Seiten stützen sich auf einen Artikel der "Welt" der am 23. Januar 2018 erschienen ist. Dieser trägt die Überschrift "Am 15. Januar 2020 droht Deutschland der Strom auszugehen". Zum Lesen dieses Artikels muss allerdings bezahlt werden und kann nicht von allen Nutzern gelesen werden. Zudem wird dort die Uhrzeit 19 Uhr erwähnt.

Das macht es den Youtubern und Seiten leicht den Blackout vorherzusagen, weil die Zuschauer und Leser die Quelle nicht so einfach auf Richtigkeit kontrollieren können - oder auch einfach keine Lust darauf haben.