Die Ruhe vor dem Sturm? Nach den Weihnachtsfeiertagen ist die 7-Tage-Inzidenz in vielen Regionen Deutschlands gesunken. Auch wenn die Infektionszahlen wohl nur unvollständig erhoben wurden, scheint dies eine gute Nachricht zu sein. Doch die Angst vor der Omikron-Welle ist groß - einige Experten hatten deshalb schon von einer "Omikron-Wand" gesprochen.

Dies hätte zudem auch für Nichtinfizierte massive Auswirkungen. Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Sepp Müller, befürchtet, dass Deutschland geradewegs in eine "Massenquarantäne" renne, sollten die Quarantäne-Regelungen in den kommenden Tagen nicht geändert werden.

Anpassung der Quarantäne-Regelungen?

Wie der Unionspolitiker gegenüber der Welt betonte, brauche man "gerade für Geimpfte und Genesene Freitestmöglichkeiten, und zwar nach fünf Tagen. Geboosterte, die keine Symptome aufweisen, sollten bei einer Woche täglicher Schnelltestungen gar nicht in Quarantäne gehen müssen."

Hintergrund ist ein Szenario, in denen die deutliche ansteckendere Omikron-Variante zu einer Explosion der Fallzahlen führen würde und sich bis zu 700.000 Menschen täglich mit Corona infizieren könnten. In diesem Fall würde schon allein durch die Quarantänebestimmungen das öffentliche Leben größtenteils zusammenbrechen.

Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hatte am Sonntag in der Welt gewarnt: "Die aktuell gültigen Quarantäneregeln bedürfen mit Blick auf eine mögliche explosionsartige Verbreitung von Omikron einer Überarbeitung – wir können nicht das ganze Land in Quarantäne schicken".

