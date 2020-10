Berlin vor 37 Minuten

Lockdown

"Weder zielführend noch umsetzbar": Ärzte und Virologen kritisieren geplanten Lockdown

Ärzte und Wissenschaftler kritisieren in einem Positionspapier den geplanten Lockdown in Deutschland und fordern eine grundlegende Änderung der Corona-Strategie. Die Regierung sollte in der Krise mehr auf Gebote statt auf Verbote setzen.