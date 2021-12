Das Thema Corona-Impfung bei Kindern nimmt Fahrt auf. Die Ständige Impfkommission hat sich nun für Impfungen bei Kindern von fünf bis elf Jahren mit Vorerkrankungen und Kontakt zu Risikopatienten ausgesprochen und plant, dies offiziell zu empfehlen.

Aber auch gesunde Kinder sollen bei individuellem Wunsch geimpft werden können, hieß es ausdrücklich in einer Mitteilung des Expertengremiums vom Donnerstag zu einem Beschlussentwurf.

Es handelt sich noch nicht um eine finale Stiko-Empfehlung.

