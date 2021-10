Sternschnuppen Oktober 2021 : Spektakuläres Himmelsschauspiel wird erwartet

: Spektakuläres Himmelsschauspiel wird erwartet Meteorschauer von 3 verschiedenen Kometen zu erwarten - Draconiden, Orioniden und Tauriden

zu erwarten - Sternschnuppen sollen bis Dezember zu sehen sein

An sternenklaren Nächten sind sie zu sehen

sind sie zu sehen Ein Blick in den Himmel wird sich lohnen

Sternschnuppen von Oktober bis Dezember: Bei einem Meteorschauer handelt es sich um abgesplitterte Brocken oder Staubteilchen eines größeren Meteors. Von Oktober bis November sind vier Meteorschauer zu erwarten, die durch drei verschiedenen Kometen ausgelöst werden.

Drei Meteorschauer, vier Zeiträume: Das können wir erwarten

Der kürzeste Meteorschauer ist der Draconiden-Schauer. Er beginnt am 4. Oktober und erreicht schon am 8. Oktober seinen Höhepunkt, berichtet Wetter.com. Bei den Sternschnuppen handelt es sich um Bruchstücke eines Kometen mit dem Namen "21P/Giacobini-Zinner". Der Name der Sternschnuppen leitet sich vom lateinischen Wort "Draco" ab, weil der Komet dem Sternenbild des Drachen entspringt, erklärt die Website echo24.

Der Meteorstrom der Orioniden beginnt schon einige Tage vor dem der Drachoniden: am 2. Oktober. Er soll seinen Höhepunkt am 21. Oktober erreichen und am 7. November enden. Die Kometen-Teile des Orioniden sind allerdings wesentlich kleiner als die des Draconiden. Bei guter Sicht auf den Nachthimmel sind sie dennoch sichtbar. Die Orioniden stammen vom Halleyschen Kometen "1P/Halley" und verdanken ihren Namen dem Sternbild Orion.

Der dritte Meteorschauer, der im Oktober beginnt, wird als Tauriden bezeichnet. Auch in diesem Fall leitet sich der Name von einem Sternenbild ab: Taurus (Stier). In diesem Fall wird aber noch einmal unterteilt: zwischen den nördlichen und südlichen Tauriden. Die Südlichen sind bereits ab dem 10. September aktiv, erhalten ihr Maximum am 10. Oktober und enden am 20. November. Die Nördlichen beginnen erst am 20. Oktober, erreichen ihren Höhepunkt am 12. November und sind bis zum 10. Dezember zu sehen.

Hier sind nochmal alle Meteorschauer-Daten auf einen Blick: