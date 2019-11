Sternfahrt nach Berlin - Bauern wollen protestieren: In Berlin werden am Dienstag (26. November 2019) Bauern aus allen Teilen Deutschlands mit ihren Traktoren erwartet. Ihnen geht es dabei um mehr Mitsprache in der Agrarpolitik und ein besseres Ansehen für ihren Berufsstand.

Rund 10.000 Teilnehmer mit rund 2000 Fahrzeugen werden gegen 12 Uhr am Dienstagmittag erwartet. Die Initiative "Land schafft Verbindung" hat dazu aufgerufen. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) und Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) wollen zu den Landwirten sprechen. Laut Klöckner, fühlen sich viele Bauern von der gesellschaftlichen Diskussion in die Ecke gestellt und pauschal als Umweltverschmutzer oder Tierquäler verunglimpft. Konkret richtet sich der Protest unter anderem gegen geplante schärfere Vorgaben zum Insekten- und Umweltschutz und weitere Düngebeschränkungen zum Schutz des Grundwassers.

Landes- und Kreisbauernverbände seien beteiligt und unterstützen die Demos, hieß es beim Deutschen Bauernverband. Generalsekretär Bernhard Krüsken sagte: " Die Demo wird zeigen, dass es einen Neustart im gesellschaftlichen Dialog geben muss."

Sternfahrt: Stau auf Autobahnen am Montag

Wegen der Sternfahrt mussten Autofahrer der dpa zufolge bereits am Montagmittag (25. November 2019) auf diversen Autobahnen in Richtung Berlin mit Behinderungen rechnen. Erhöhte Vorsicht gelte demnach auf der A71 und auf der A4, teilten die zuständigen Behörden mit. Von der Fahrt durch Thüringen nach Berlin war laut Informationen der Polizei der Abschnitt zwischen dem Kreuz Erfurt und dem Hermsdorfer Kreuz sowie die A9 in Richtung Berlin besonders betroffen.

Bauernprotest: Kritik richtet sich gegen Agrarpaket

Die aktuelle Umwelt- und Landwirtschaftspolitik gefährde die Wirtschaftskraft und den sozialen Frieden auf dem Land, teilten die Veranstalter vorab mit. Ihre Kritik richtet sich gegen das Agrarpaket der Bundesregierung mit Plänen zum Umwelt- und Insektenschutz, gegen schärfere Düngevorschriften, gegen das Freihandelsabkommen mit dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur und gegen Verunglimpfung von Bauern.

Sternfahrt: Auch fränkische Bauern sind dabei

Unter anderem sind auch fränkische Bauern mit dabei bei der Sternfahrt nach Berlin. Darunter befinden sich auch Teilnehmer aus dem Landkreis Forchheim . Sie nehmen die rund 450 Kilometer nach Berlin in Kauf, um gegen die aus ihrer Sicht nicht mehr hinnehmbaren Zustände zu demonstrieren.

Am Sonntag hatten sich rund 160 Landwirte aus vom unterfränkischen Geldersheim (Landkreis Schweinfurt) aus mit ihren Traktoren auf den Weg nach Berlin gemacht. Sie fuhren anschließend über die Autobahn 71 in Richtung Thüringen. Begleitet wurden sie von Polizeimotorrädern und Streifenwagen. Die Aktion verlief nach Polizeiangaben von Sonntag friedlich und störungsfrei. Teilweise erreichte die Kolonne der Traktoren eine Länge von rund 14 Kilometern. Von anfänglich 311 Traktoren fuhren an der Landesgrenze noch 159 Landwirte weiter in Richtung Berlin und wurden an die Polizei in Thüringen übergeben.