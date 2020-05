Sterbehilfe in Deutschland: Verband geht Urteil des Bundesgerichtshofs nicht weit genug

Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat am 26. Februar 2020 ein 2015 erlassenes Gesetz gegen „Gewerbsmäßige Sterbehilfe“ als verfassungswidrig bezeichnet. Das betraf vor allem den Strafrechtsparagrafen 217. Dadurch sollte es möglich werden, Menschen den Wunsch nach einem selbstbestimmten Tod auch gesetzlich gesichert ermöglichen zu können. Doch Gita Neumann, Bundesbeauftragter für Medizinethik und Autonomie am Lebensende des Humanistischen Verbandes Deutschland (HVD) geht das Urteil des Gerichtshofs nicht weit genug. Sie gibt zu bedenken: "Ohne gesetzliche Regularien wird es keine Suizidhilfe durch die Ärzteschaft geben, denn diese ist trotz der verbürgten Straffreiheit der Sterbehilfe extrem verunsichert."

Nicht zuletzt in der Auslegung des Betäubungsmittelrechts sieht sie eine eklatante Gesetzeslücke. Es sei nicht zweifelsfrei feststellbar, ob und wie zum Zweck der Selbsttötung das dafür besonders geeignete Mittel Natrium-Pentobarbital freizugeben ist. Denn dieser Anwendungsbereich war nicht Gegenstand des Karlsruher Verfahrens. Sie erklärt: "Wir haben dringenden Regelungsbedarf. Ärzte blocken Wünsche nach Suizidassistenz weiterhin ab, da sie einer solchen Anforderung ohne Handlungsanweisungen hilflos gegenüberstehen."

Suizidhilfe in Deutschland: Erlaubt, aber noch nicht durchdacht

Der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voßkuhle hatte bei der Urteilsverkündung am 26. Februar 2020 festgehalten, dass der Gesetzgeber Suizidprävention betreiben und palliativ medizinische Angebote ausbauen könne. Gleichzeitig verlautbarte er, dass die Straflosigkeit der Sterbehilfe nicht zu seiner freien Disposition stehe. Indes gebe es aber keinerlei Anspruch auf Sterbehilfe. Das Urteil solle keinen Arzt dazu verpflichten, gegen seine Werte und Überzeugungen Sterbehilfe leisten zu müssen. Auch Neumann versteht es als positives Signal, dass Sterbehilfegesellschaften wieder tätig werden können. Allerdings hätten diese für ihre Berufsausübung nur Medikamente zweiter Wahl zur Verfügung. "Auf der anderen Seite können potenzielle Geschäftemacher völlig legal nicht-medikamentöse Methoden und Mittel zum Suizid anbieten", bezieht Neumann zur aktuellen Lage Stellung.

Sie erklärt, dass es eine wachsende Gruppe älterer Menschen gebe, die sich für ihre Zukunft eine Suizidhilfeoption offenhalten wollen. „Dabei treten aber Fragen zu Sorgfaltskriterien auf, wie nach dem freien Willen und anderen Problemen, die eine wertneutrale und ergebnisoffene Fachberatung erforderlich machen", schildert Neumann.

Um dafür eine Lösung finden zu können, haben die Vertreter des Humanistischen Verbandes Deutschlands einen Entwurf zu einem "Gesetz zur Bewältigung von Suizidhilfe- und Suizidkonflikten" bei Bundestagsabgeordneten eingereicht. 2015 war der Gesetzestext verfasst worden, um mit dem Verbot der Kommerzialisierung von Sterbehilfen entgegenzuwirken. Der Gesetzgeber hatte Sorge, dass der begleitete Suizid immer häufiger werden würde und dadurch ein Eindruck von Normalität entstünde. Man befürchtete, dass sich schwerstkranke und alte Menschen unter Druck gesetzt fühlen, ebenfalls Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen und ihrem Leben damit vorzeitig ein Ende zu bereiten.

Befürchtungen des BGH sind "erfahrungsfern"

Diese Annahme bezeichnete der Vorstandsprecher des HVD Bundesverbandes Erwin Kress als „erfahrungsfern“. Er erklärt: "Es ist gut, dass wir jetzt die wirklichen Probleme der Suizidhilfe anpacken können." Daher fordert der HVD auch einen verlässlichen Handlungsrahmen der Sterbehilfe.