In Deutschland herrscht Fachkräftemangel. Konkret fehlen dem Arbeitsmarkt laut IG Metall derzeit 390.000 Fachkräfte. Stellenausschreibungen blieben unbeantwortet, Aufträge blieben liegen, Unternehmen hätten zunehmend mit dem Mangel zu kämpfen. Michael Hüther, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln, forderte deshalb bei einem Mittelstandskongress in Bayern jüngst: Die Deutschen müssten mehr arbeiten. Durch eine Verlängerung der Arbeitszeit um 30 Minuten pro Tag ließe sich pro Arbeitnehmer ein Potenzial von 100 Stunden im Jahr schöpfen, so Hüther.

Wenige Tage nach seiner Forderung, hat Hüther auch in Sachen Rente einen neuen Vorschlag parat. In der Diskussion um langfristig sinkende Einkünfte der Rentenversicherung hat sich der Wirtschaftsforscher nun für eine 42-Stunden-Woche als Regelarbeitszeit ausgesprochen. Die meist als Mittel zur Ausbalancierung der Rentenversicherung diskutierte Heraufsetzung des Renteneintrittsalters hält der Direktor des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) dagegen für politisch schwer umsetzbar, wie er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe sagte.

"Es braucht die 42-Stunden-Woche"

"Es braucht die 42-Stunden-Woche. Die Stunden werden natürlich bezahlt - es geht nicht darum, durch die Hintertür am Lohn zu kürzen", erklärte er. In der Schweiz werde pro Woche bereits zwei Stunden mehr gearbeitet als in Deutschland, in Schweden eine Stunde mehr. "Wenn man das aufsummiert, dann würde man bis 2030 den demografisch bedingten Verlust an Arbeitsvolumen kompensieren."

Widerspruch kam von den Gewerkschaften. DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel sagte in Berlin, längere Arbeitszeiten – egal ob innerhalb der Woche oder am Ende des Erwerbslebens – seien "billige Scheinlösungen" für die Alterssicherung. Es gehe nicht, die Lasten der demografischen Entwicklung allein bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern abzuladen. Piel warnte vor "überlangen Arbeitszeiten", die auf Dauer krank machten. Um die Rentenversicherung zukunftsfähig aufzustellen, seien eine flächendeckende tarifliche Entlohnung und eine Sozialversicherungspflicht ab dem ersten verdienten Euro nötig ohne Ausnahmen bei Minijobs, Saisonarbeit, Selbstständigkeit und den Bezügen von Mandatsträgern.

Auch die IG Metall wies den Vorstoß Hüthers zurück. "Längere Arbeits- und kürzere Ruhezeiten führen nicht zu mehr Fachkräften, sondern zu einem Raubbau an der Gesundheit der Beschäftigten", warnte Hans-Jürgen Urban, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Gewerkschaft. Wer mehr Fachkräfte wolle, müsse Arbeitsplätze attraktiver machen, mehr aus- und weiterbilden, für mehr Vereinbarkeit sorgen sowie die Teilzeitfallen abbauen, mahnte Urban.

Am meisten arbeiten die Griechen, am wenigsten die Dänen

Die europäischen Arbeitnehmer*innen arbeiten je nach Land unterschiedlich lange, wie die Länderstatistik zeigt. 2020 arbeiteten die Vollzeitbeschäftigten in Deutschland im Schnitt 40,5 Stunden pro Woche - knapp unter dem EU-Durchschnitt von 40,7 Stunden. Die Griechen arbeiteten durchschnittlich 43,8 Stunden und sind damit Tabellenführer. Schlusslicht der Statistik bilden die Dänen mit einer durchschnittlichen Wochenarbeitszeit von 38,4 Stunden.

Interessant ist der Blick auf die Produktivität, also darauf, wie viel Arbeit die Arbeitnehmer in einem bestimmten Land in einer bestimmten Zeit erledigen. Hier führt erneut Dänemark die Statistik an - die kurzen Arbeitszeiten scheinen sich also zumindest für die Dänen zu rechnen. Unterdurchschnittlich hingegen auch hier Griechenland. Deutschland liegt im Durchschnitt.

Viele Politiker trauen sich nicht an das Thema Wochenarbeitszeit heran. Stattdessen legen sie immer wieder die Forderung nach einer längeren Lebensarbeitszeit auf den Tisch. Robert Habeck von den Grünen forderte erst im Februar: "Man sollte flexibel länger arbeiten können. Das wäre ein doppelter Gewinn: Wer will, kann sein Wissen, sein Können, seine Erfahrung noch länger einbringen."

Arbeitnehmer wollen die 4-Tage-Woche

In Belgien wurde erst kürzlich die Vier-Tage-Woche bei gleicher Arbeitszeit beschlossen - auch in Deutschland spricht sich eine Mehrheit dafür aus. Laut einer Forsa-Umfrage im Auftrag von RTL und ntv würden es 71 Prozent der Befragten begrüßen, wenn Deutschland dieses Modell übernehmen würde. 22 Prozent fänden diese Möglichkeit nicht gut, wie es in einer Mitteilung der Sender hieß. Auf Zustimmung stoße das "Belgische Modell" vor allem bei den 30- bis 44-Jährigen (81 Prozent) und den Befragten mit höherem Bildungsabschluss (Abitur, Studium: 75 Prozent).

In Belgien können Arbeitnehmer ihre Wochenarbeitszeit künftig flexibel an vier oder fünf Tagen in der Woche verrichten. Die Gesamtarbeitszeit ändert sich aber nicht. Vollzeit-Arbeitnehmer sollen am Tag länger arbeiten dürfen, damit alle erforderlichen Stunden in vier Tagen geleistet werden können. Ein Vollzeit-Arbeitnehmer mit einer 40-Stunden-Woche könnte beispielsweise an 4 Tagen jeweils 10 Stunden statt an 5 Tagen jeweils 8 Stunden arbeiten. Nach Angaben von Belgiens Premierminister Alexander De Croo sollen Beschäftigte so mehr Flexibilität und Freiheit erhalten. Dies solle der Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben zugutekommen.

In Deutschland würden sich 59 Prozent der Erwerbstätigen der Umfrage zufolge für eine Vier-Tage-Woche entscheiden, wenn sie die Wahl hätten. 31 Prozent wäre es demnach lieber, ihre jetzige Wochenarbeitszeit weiterhin an fünf Tagen zu leisten.