Die Lufthansa kündigte für die nächsten 6 Monate eine ganz besondere Flugmaschine an, denn die Fluggesellschaft will ein Statement setzen. Zu den positiven Rückmeldungen gesellten sich allerdings auch Hass und Spott von unzufriedenen Kund*innen.

Anlässlich des Pride Month im Juni startet Lufthansa mit einem außergewöhnlichen Flugzeug und fliegt Ziele in ganz Europa an, so steht es in der Pressemitteilung. Der Airbus A320neo mit der Kennung D-AINY wird in den kommenden sechs Monaten zur "Lovehansa", wie es auch auf der Außenseite der Maschine zu lesen ist – geschrieben in den Farben des Regenbogens. Auch das Welcome-Panel am Eingang erhält eine spezielle Regenbogen-Beklebung. Zudem sieht man beim Blick aus dem Flugzeugfenster an den Flügelspitzen, den sogenannten Winglets, Herzen in Regenbogenfarben.

Offenheit, Toleranz und Diversität: Werte der Lufthansa

Der Erstflug der "Lovehansa" ging am 10. Juni nach Billund in Dänemark. Lufthansa ist ein Unternehmen, das für Offenheit, Toleranz und Diversität steht. Mit der "Lovehansa" Sonderlackierung strebt das Unternehmen an, ein weiteres deutliches Zeichen zu setzen und macht diesen wichtigen Teil der Unternehmenskultur auch prominent nach außen sichtbar.

Auf Instagram postete die Airline Anfang Juni 2022 stolz ein Bild der Maschine. "Love is in the air", schrieb die Fluggesellschaft dazu. Prompt erntet sie dafür Kritik und wurde von zahlreichen Nutzer*innen der Sozialen Medien verspottet. "Bei der Lufthansa gibt es kein LOVE, sondern nur PROFIT. Wo ist die LOVE zum Kunden?", schrieb ein*e Nutzer*in auf Facebook. Der Hintergrund: Die Lufthansa kündigte aufgrund von Personalmangel tausende Streichungen von Flügen an und der Service sei nicht immer zufriedenstellend gewesen. Die Folgerungen im Internet: Wenn Geld für eine derart große Marketing-Aktion ist, wieso müssen dann Kunden und Personal unter den Engpässen so leiden?

"Wie wäre es mit Liebe vom Servicepersonal?", schrieb ein*e Nutzer*in. "Kümmert euch lieber darum, dass eure dämlichen Flüge nicht ausfallen", kommentierte ein anderer. Doch der Hass und Spott konnte das positive Feedback für diese Aktion dennoch nicht überlagern. "Mit dem möchte ich fliegen", kommentierte jemand unterstützend. Dazu mischten sich viele andere Stimmen, die die Aktion als "wunderschön" bezeichneten.

Einige Kommentator*innen stellten eine Frage, der Rtl bereits nachgegangen war. Es handelt sich um die Frage, ob die "Lovehansa" auch Ziele anfliege, deren Regierung offenkundig homophob ist. Darauf wollte die Unternehmenssprecherin allerdings nicht antworten.