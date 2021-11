Die Atmosphäre, die Stände, die Dekorationen, die Lichter, der Duft: Das sind die Dinge, die den Bundesbürgern auf den vielen Weihnachtsmärkten im Lande mit Abstand am liebsten sind. 74 Prozent mögen besonders «die Atmosphäre», wie eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur ergab. 62 Prozent nennen die "Stände, Dekorationen und Lichter", 57 Prozent den vorweihnachtlichen Geruch, etwa nach Tannennadeln, Lebkuchen, Punsch und Glühwein.

Was viele noch mögen: das Essen auf den Märkten (40 Prozent), den Glühwein (36 Prozent) und die Geselligkeit (32 Prozent). Das Angebot an Waren zieht am wenigsten, dieses gefällt 20 Prozent der Befragten besonders.

An vielen Orten haben jetzt schon Märkte geöffnet

Die Weihnachtsmarktsaison startet in diesem Jahr mancherorts besonders früh. Seit Freitag hat etwa der "Winterzauber Berlin" geöffnet. Andernorts geht es am 15. oder 16. November los statt wie üblich eine Woche später. Grund ist, dass Städte ihre Besucher erfreuen und Schaustellern nach der langen Corona-Auszeit höhere Umsätze ermöglichen wollen. In Franken hat beispielsweise das Bayreuther Winterdorf bereits für Besucher geöffnet. Hier kann man jetzt schon weihnachtliche Leckereien genießen.

Auf vielen Märkten gilt die 3G-Regel - das heißt, Besucher müssen nachweisen, dass sie gegen Corona geimpft sind, als genesen gelten oder negativ getestet sind. Die Zahl der Menschen, die einen großen Bogen um Weihnachtsmärkte machen, ist klein: Lediglich 4 Prozent der Befragten wissen sicher, dass sie in diesem Jahr keinen Weihnachtsmarkt besuchen wollen. "Wahrscheinlich nicht" sagen 18 Prozent.

Für die meisten ist der Bummel zwischen Buden und Tannengrün ein Familienevent: Auf die Frage: "Mit wem verbringen Sie am liebsten Zeit auf dem Weihnachtsmarkt?", antworteten 58 Prozent "Mit Familienmitgliedern und Verwandten". Jeder Dritte (31 Prozent) geht am liebsten mit Freunden, 5 Prozent gehen am liebsten allein. Betriebsausflüge auf Weihnachtsmärkte sind nicht übermäßig beliebt: 3 Prozent gehen am liebsten mit Kollegen.