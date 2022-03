München vor 53 Minuten

Tanken

Sprit wird immer teurer: Warum Diesel jetzt sogar teurer als Super-Benzin ist - Preisexplosion an Tankstellen

Die Spritpreise steigen in Deutschland immer weiter an - am Wochenende hat Diesel dabei sogar Super überholt. Die hohen Preise hängen auch mit dem Ukraine-Konflikt zusammen. Eine finanzielle Entspannung ist nicht in Sicht.