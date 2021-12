Osnabrück vor 1 Stunde

Tierischer Schreck

Spinne beißt Supermarkt-Mitarbeiter - doch selbst "Spinnenexperte" kann das Tier nicht einfangen

Mehrere Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr mussten am Mittwoch (29. Dezember 2021) in einen Supermarkt ausrücken, um dort nach einer Spinne zu suchen. Die war in einer Bananenkiste ins Geschäft gelangt - was einer der Mitarbeiter zu spüren bekam.