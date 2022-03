Die Anlage des Erdgasspeichers (Astora GmbH) in Rehden, der größte Speicher in Westeuropa. Die Astora GmbH ist eine Tochtergesellschaft des russischen Energiekonzerns Gazprom. Was würde passieren, wenn Deutschland kein Öl und Gas mehr aus Russland beziehen würde? Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa