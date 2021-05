Ein paar unebene Pflastersteine, am Tag darauf noch ein paar mehr. So flogen die Tunnelgrabungen rund um die Volksbank in Spenge in Nordrhein-Westfalen schließlich auf. Die Mitarbeiter der Bank staunten nicht schlecht, als sie direkt vor ihrer Tür das fanden, was sie sonst nur aus dem Fernsehen kennen: Tunnelgrabungen, die ins Innere der Bank führen sollten.

Bauarbeiter hatten den sieben bis acht Meter langen und ein Meter breiten Tunnel am Montag entdeckt. Sie waren gerufen worden, um sich um abgesackte Pflastersteine auf einer Parkplatz-Einfahrt zu kümmern. Wie sich herausstellte, handelte es sich nicht um einen Wasserschaden, sondern um einen Tunnel in etwa zwei Metern Tiefe, der sich unter Holzplanken befand.

Einbruchsversuch in Bank? Bauarbeiter entdecken fast acht Meter langen Tunnel

Der Plan der Kriminellen ist nun aufgeflogen. Spurenexperten des Polizeipräsidiums in Bielefeld sind in Spenge an den Tatort gekommen. Denn es bleiben weiterhin viele Fragen offen: Wollten sie um Pfingsten in die Bank einbrechen? Wer sind die Täter? Und was ist mit dem Erdaushub passiert, der bei dem Tunnelbau angefallen sein muss?

Bereits gesichert ist, dass die Grabungsarbeiten auf Höhe eines Trafohäuschens eines Strombetreibers begonnen haben und sie sich offenbar bis zur Volksbank in Spenge vorarbeiten wollten.

Die betroffene Volksbank Herford-Mindener Land sprach gegenüber der dpa von einem außergewöhnlichen Fall. "Wir sind schon überrascht von der Energie, die hier für dieses Unterfangen aufgewendet wurde", sagte Sprecher Andreas Kelch. Gelohnt hätte sich der Plan aber offenbar nicht. Nach Angaben der Bank gibt es aus alten Zeiten noch einen Tresorraum. "Heutzutage lagert kein Bargeld in größeren Mengen in den Geschäftsstellen", sagte Kelch.