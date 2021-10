SPD, Grüne und FDP planen : "Bürgergeld" soll Hartz IV ersetzen

SPD, Grüne und FDP planen Hartz IV durch ein sogenanntes "Bürgergeld" zu ersetzen. Verbessert werden sollen für Hartz-IV-Empfänger*innen damit die Zuverdienstmöglichkeiten und auch die gestiegenen Mietpreise sollen berücksichtigt werden. Mit dem Bürgergeld soll laut Sondierungspapier der Parteien außerdem "die Würde des und der Einzelnen" geachtet werden, "zur gesellschaftlichen Teilhabe befähigen" sowie "digital und unkompliziert zugänglich sein". Was sich erstmal gut anhört, stößt allerdings auch auf heftige Kritik - beispielsweise bei Sozialverbänden. Was steckt wirklich hinter dem Bürgergeld?

Bürgergeld anstelle von Hartz IV: Was könnte sich wirklich ändern?

Das Bürgergeld ist kein bedingungsloses Grundeinkommen. Ähnlich wie bei Hartz IV soll an der Mitwirkungspflicht festgehalten werden. Das bedeutet, dass Menschen, die Geld vom Amt beziehen, Sanktionen drohen, sollten sie sich nicht um einen Job bemühen. Sanktionen sind in diesem Falle Kürzungen des bezogenen Geldes. Das Bürgergeld bleibt also, wie Hartz IV, eine "Hilfe", die eine "Rückkehr in den Arbeitsmarkt in den Mittelpunkt" stellt.

Worauf Hartz-IV-Empfänger*innen hoffen dürfen, ist, dass sie sich etwas zum Bürgergeld dazu verdienen können und ihnen am Ende auch etwas davon bleibt. Im Falle von Hartz IV lohnt sich das oftmals nicht. Derzeit bekommt eine Person, die alleinstehend ist, einen Hartz-IV-Betrag von 446 Euro Grundbedarf zuzüglich der Kosten für eine angemessene Unterkunft und Heizung. Zwei Lebens- oder Ehepartner*innen, die zwei Kinder im Grundschuld- und Jugendalter haben, bekommen 1484 Euro zuzüglich der Kosten für eine angemessene Unterkunft und Heizung.

Ob sich an den Beträgen etwas ändert, sollte das Bürgergeld eingeführt werden, ist bislang noch unklar. Schließlich sind SPD, Grüne und FDP erst dabei, eine Regierung zu bilden. Wichtig scheint allerdings die Namensänderung des Geldes zu sein. Der Vorschlag des "Bürgergeldes" kam seitens der SPD. Man wolle den Namen, der aus Schröder-Zeiten stammt, loswerden. Bevor das Bürgergeld allerdings mal in Kraft tritt oder treten könnte, gibt es 2022 noch eine Hartz-IV-Erhöhung.

