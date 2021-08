Nach den Corona-Beschlüssen von Bund und Ländern am Dienstagabend (10. August 2021) hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn allen Geimpften Hoffnung auf einen entspannteren Herbst und Winter gemacht. "Für diese drei von vier Erwachsenen, die sich haben impfen lassen, wird es keinen erneuten Lockdown geben", sagte der CDU-Politiker in einem ARD-"Extra" am Dienstagabend (10. August 2021). Das sei aktuelle Rechtslage und bundesgesetzlich geregelt. Die Geimpften könnten sich sicher sein, dass es für sie keine neuen Beschränkungen gebe.

Spahn appellierte erneut an die Bevölkerung, sich impfen zu lassen. Noch seien nicht genügend Menschen geimpft, um eine sehr starke Belastung oder Überlastung des Gesundheitswesens zu vermeiden. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder erklärt unterdessen, dass Ungeimpften wohl bald weniger Freiheiten eingeräumt werden, als Geimpften oder Genesenen.