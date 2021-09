Berlin vor 1 Stunde

Corona-Antikörpertests

Spahn führt neue Corona-Regel ein: Antikörpertests werden jetzt für viele interessant

Gesundheitsminister Jens Spahn will eine neue Corona-Regel einführen, bei der Antikörpertests wichtig werden. Viele Menschen hätten unbemerkt eine Corona-Infektion gehabt, so der Minister. Ein Antikörpertest soll in Kombination mit einer Impfung dann als Nachweis genügen.