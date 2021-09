Mit dem September beginnt der erste Herbst-Monat des Jahres 2021. Der enttäuschende Sommer ist also zu Ende - und damit auch die letzte Chance auf ein paar heiße, sonnige Tage, oder? Nicht ganz: Denn erfahrungsgemäß gibt es im September noch einige Hitzetage, um den Sommer richtig zu verabschieden. Und das wird sich laut Fachleuten auch in diesem Jahr nicht ändern.

Zumindest die 42-Tage-Prognose legt das nahe. Das bestätigt der Diplom-Meteorologe Dominik Jung. "Es wird doch noch schön. Versprochen!", sagt der Experte. Schon jetzt sei absehbar, dass die Sonne in den kommenden Tagen immer präsenter werden würde. Auch, wenn aktuell im Osten und Süden noch stellenweise Regen fällt. Ab dem 1. September gebe es dann "fast überall reichlich Sonnenschein" und bleibe zudem trocken "Die Höchstwerte steigen in den kommenden Tagen auf 25 Grad und darüber", führt Jung weiter aus.

So wird das Wetter im September: Altweibersommer 2021 mit rund 30 Grad

Vor allem das erste Septemberwochenende soll nochmal regelrechte Spitzenwerte mit sich bringen. Meteorologe Jung rechnet pünktlich zum Wochenende vor allem im Westen und Südwesten mit Temperaturen um die 30 Grad. Wie stabil die Temperaturen und die Wetterlage aber letztlich werden, das müsse man noch abwarten, erklärt Jung. Der Wettertrend der Epxerten von wetter.de zeigt jedenfalls vor allem im Zeitraum vom 3. bis zum 15. September absolute Spitzenwerte von bis zu 25 Grad im Süden und Norden, im Osten werden sogar bis zu 28 Grad erwartet. Dazwischen schiebt sich aber möglicherweise ein kleiner Temperatursturz am 12. September. Vor allem im Süden kann es dann auch mehr regnen.

"Wir müssen sehen, wie stabil das Spätsommerhoch ausfallen wird. Doch die Chancen auf eine längere Phase von Sonnenschein und Wärme sind zuletzt deutlich gestiegen. Die Wettermodelle machen also Hoffnung auf eine längere Schönwetterphase", so Jung. Für den Sonnenschein und die hohen Temperaturen ist das Hochdruckgebiet "Gaya" verantwortlich. Dasselbe Hoch hat uns bereits den kurzen "Blitzsommer" in der vergangenen Woche beschert. "Dieses Hochdruckgebiet kommt jetzt zu uns zurück und verwöhnt uns längere Zeit mit Sonne und Wärme", erklärt Jung.

Erst das letzte Septemberdrittel soll dann Kälte und Regenwetter mit sich bringen. Laut den aktuellen Einschätzungen soll es im Gegensatz zum September-Beginn am Monatsende fast durchgängig regnen. Ab dem letzten Septemberdrittel stürzen auch die Temperaturen von um die 30 Grad auf nur noch maximal 15 Grad ab. Laut den aktuellen Aufzeichnungen soll es vor allem zwischen dem 20. und 23. September heftig regnen. Die Fachleute gehen von bis zu zwölf Litern pro Quadratmeter aus. Anfang Oktober geht es dann schon auf die Zehn-Grad-Marke zu - zwischen dem dritten und sechsten Oktober gibt es aber nochmal die letzten warmen Tage. Dann schnellen die Temperaturen voraussichtlich auf rund 22 Grad nach oben.