Am Sonntag (27.02.2022) ist der deutsche Bundestag zu einer Sondersitzung in Berlin zusammengekommen. Anlass war der Krieg in der Ukraine. Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Gelegenheit genutzt, um eine Regierungserklärung abzugeben. Er fand dabei deutliche Worte: Dauerhafte Sicherheit in Europa sei mit Putin nicht möglich.

"Menschenverachtend, völkerrechtswidrig und durch nichts zu rechtfertigen" ist Putins Krieg laut Scholz. Angesichts der anhaltenden russischen Angriffe auf die Ukraine sprach der Bundeskanzler der ukrainischen Bevölkerung Mut zu. Deutschland stehe "an der Seite all jener in Russland, die Putins Machtapparat mutig die Stirn bieten und seinen Krieg gegen die Ukraine ablehnen", sagte Scholz. "Wir wissen, Sie sind viele. Ihnen allen sage ich: Geben Sie nicht auf."

Olaf Scholz nennt fünf konkrete "Handlungsaufträge"

Er wisse, dass viele Bürger aktuell die Sorge umtreibe, dass der Krieg auch über die Ukraine hinausgehen könnte und am Ende uns alle mit seiner vollen Wucht treffen werde. Dazu meinte Scholz entschlossen: "Wir müssen Kriegstreibern wie Putin Grenzen setzen." Das Veto Moskaus in der Sicherheitskonferenz bezeichnete er als "Schande".

Er formulierte in seiner Erklärung außerdem konkrete "Handlungsaufträge", die die Bundesregierung umsetzen müsse. Diese "Handlungsaufträge" sieht Scholz:

Am wichtigsten sei die Unterstützung der Ukraine . Laut dem Bundekanzler habe man unter anderem mit der Genehmigung von Waffenlieferungen einen wichtigen Schritt unternommen.

stehe. Deshalb kündigte er an, ein zu investieren. "Die Mittel werden wir für notwendige Investitionen und Rüstungsvorhaben nutzen", sagte der SPD-Politiker. "Wir werden von nun an – Jahr für Jahr – mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in unsere Verteidigung investieren." Ein weitere wichtiger Punkt, sei es die Energieversorgung des Landes zu sichern und sich, so Scholz, "nicht von einzelnen Lieferanten abhängig zu machen". Deshalb kündigte er den schnellen Bau von zwei Terminals für Flüssigerdgas (LNG) in Deutschland angekündigt. Der SPD-Politiker nannte am Sonntag im Bundestag als Standorte Brunsbüttel und Wilhelmshaven. Außerdem solle eine Kohle- und Gasreserve aufgebaut werden. Ein LNG-Terminal, in dem heute Gas ankomme, könne morgen auch grünen Wasserstoff aufnehmen, sagte Scholz. Zwar gibt es in der EU viele Terminals für Flüssigerdgas (LNG), das etwa aus den USA oder Katar kommt - aber bisher kein eigenes in Deutschland.

Am Ende bedankte sich der Bundeskanzler bei den zahlreichen Friedensdemonstranten dieser Tage: "Ich danke allen, die in diesen Tagen Zeichen setzen: Gegen Putins Krieg – und die sich hier in Berlin und anderswo zu friedlichen Kundgebungen versammeln"