Düsseldorf vor 32 Minuten

ÖPNV

Sonderregel beim 9-Euro-Ticket: Wann und wo du mit dem ICE oder IC fahren darfst

Ab Juni startet das 9-Euro-Ticket in Deutschland. Mit dem günstigen Fahrschein können Reisende in ganz Deutschland fahren, allerdings gilt es ausschließlich für den Nahverkehr - mit einer Ausnahme. In Nordrhein-Westfalen dürft ihr unter Umständen auch den ICE oder IC nutzen.