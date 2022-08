So viel Eis essen die Deutschen

Laut dem "Eis Info Service" des Bundesverbandes der Deutschen Süßwarenindustrie haben die Deutschen im Jahr 2021 durchschnittlich 7,9 Liter Eis pro Kopf verspeist. Das entspricht in etwa 118 Kugeln pro Person. Welche Sorten sind dabei am begehrtesten? Die Redaktion des Verbraucherportals "Vergleich.org" hat eine Umfrage durchgeführt und 1000 Menschen nach ihrer Lieblingseissorte gefragt. Wir stellen euch die Ergebnisse vor.

#1 Vanille

Der Klassiker Vanille schafft es ganz oben aufs Treppchen. 19,3 Prozent der Befragten gaben an, dass Vanille ihr liebstes Eis ist. Oft wird für die Herstellung der Sorte künstliches Vanillearoma verwendet, um das Eis zu aromatisieren. Aber je mehr echte Vanillein einem Eis steckt, desto besser ist die Qualität.

#2 Haselnuss

Haselnuss erreicht mit 16,8 Prozent der Stimmen den zweiten Platz bei der Umfrage. Haselnüsse enthalten viele gesunde Stoffe wie B-Vitamine, Vitamin E und Mineralstoffe. Die Nüsse sollen sich zudem positiv auf die Gedächtnisleistung auswirken und den Cholesterinspiegel senken. Man könnte also fast meinen, Haselnusseis sei gesund. So gesund wie Eiscreme eben sein kann.

#3 Stracciatella

Mit 16,5 Prozent kommt das Eis, dessen Name wohl die Wenigsten beim ersten Mal richtig schreiben können, ganz knapp hinter Haselnuss auf den dritten Platz. Der Ursprung des Namens hat aber so gar nichts mit Eis zu tun. Den Erfinder Enrico Panattoni erinnerten die kleinen Schoko-Stückchen an die traditionelle Stracciatella-Suppe. Die besteht aus kleinen Ei-Stückchen in einer Fleischbrühe.

#4 Schokolade

Auch ein Klassiker: Schoko-Eis. Die beliebte Sorte landet - ebenfalls sehr knapp - mit 16,3 Prozent auf Platz vier und verpasst damit das Siegertreppchen. Das Eis bildet auch die Grundlage für weitere beliebte Eissorten: Beispielsweise für die Sorte "Rocky Road", die neben dem Schokoladeneis Nüsse und Marshmallows enthält. Auch die Sorte Double Chocolate Chip. Diese wird mit Schoko-Chips hergestellt.

#5 Erdbeere

Mit etwas mehr Abstand und 13,3 Prozent landet Erdbeereis auf dem fünften Platz. Zusammen mit Vanille und Schoko bildet es das sogenannte Fürst-Pückler-Eis.

#6 Joghurt

Auf dem sechsten Platz findet sich das Joghurt-Eis mit 11,9 Prozent.

Die restlichen 5,9 Prozent der Angaben teilen sich Sorten wie beispielsweise Nougat, Salted Caramel oder After Eight.