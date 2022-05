Wie wird der Sommer 2022? Ein Trend lässt sich schon jetzt festhalten: In Südeuropa ist es fast immer warm, und wie es aussieht, wird dieser Sommer sehr trocken und überall zu heiß.

Was nach einer nicht besonders neuen Erkenntnis klingt, ist dennoch beachtenswert. In Südeuropa gibt es nämlich überhaupt keine kühlen Sommermonate mehr. Es ist also immer warm und oft auch heiß. Werte von 40 oder 45 Grad wird es dort auch in diesem Jahr wieder geben.

Sommer 2022: Was wird der sommerlichste Monat?

Der Sommer wird, das sagen zumindest Prognosen des europäischen Wetterdiensts ECMWF, sehr warm und trocken. Im Klimamittel wird jeder Sommermonat zwischen 1 und 2 Grad zu warm ausfallen, so das ECMWF. Für Deutschland gilt: Im Süden wird es warm bis heiß und im Norden eher durchschnittlich, mit dem Risiko auf etwas mehr Regen.

Entwicklung der Bodentrockenheit in den letzten 12 Monaten So sieht der Dürremonitor der letzten 12 Monate aus. Je dunkler, desto trockener ist der Boden. ufz.de / inFranken.de +1 Bild

Der Mai wird entgegen erster Prognosen aus dem April wohl doch ziemlich warm, von den Eisheiligen ist in diesem Jahr keine Spur zu sehen beziehungsweise zu spüren, Wetterexperte Dominik Jung spricht eher von "Schweißheiligen". Im Juni soll es laut einiger Prognosen ebenfalls warm und sommerlich werden.

Der sonnigste und wärmste Sommermonat soll der Juli werden. Die Chancen auf richtiges Sommerwetter stehen dann am besten. Auch im August sieht es aktuell nicht schlecht aus, allerdings sind die Unsicherheiten noch sehr hoch. Dennoch bleibt es bei dem allgemeinen Trend: Im Süden ist es wärmer als im Norden. Im Juli soll es hingegen auch im Norden wenig regnen.

Müssen wir mit Hitzewellen und Gewitter rechnen?

Neueste Ergebnisse haben gezeigt, dass ein trockener Erdboden eine positive Rückkopplung mit der Atmosphäre auslöst. Das heißt: Ist der Erdboden trocken, dann können sich Hochdruckgebiete und damit auch Hitzewellen länger halten.

Im Moment liegt die Trockenheit eher in der Osthälfte Europas. Prägt sich dort ein stabiles Hoch im Sommer aus, dann liegt Deutschland voraussichtlich auf der warmen Seite. Allerdings könnte es auch zu verstärkter Gewittertätigkeit kommen. Es besteht also ein gewisses Risiko für Hitzewellen und starke Gewittertätigkeit. Wir werden insbesondere die Bodenfeuchte in Europa weiter beobachten müssen, um weitere Rückschlüsse auf mögliche Wetterextreme ziehen zu können, meint Jan Schenk vom Weather Channel.

Der Wetterexperte Dominik Jung sieht in den jüngsten Prognosen der Wetterdienste ECMWF sowie des US-Wetterdienstes NOAA jedoch weniger schönes Wetter als viele Probleme auf uns zukommen. Wenig Regen insgesamt und zu hohe Temperaturen: „Damit dürften wir an die sehr warmen und extrem trockenen Sommer aus dem Jahr 2018 und 2019 rankommen, diese vielleicht sogar noch überbieten", so Jung.

Wetterdienste mit Hitzersommer-Prognose

Dies hätte womöglich weitreichende Folgen. Die letzten beiden Jahre waren zwar etwas niederschlagsreicher, hätten aber bei weitem nicht ausgereicht, um die trockenen Jahre zuvor auszugleichen. Der Frühling 2022 war bisher äußerst trocken, im Mai ist kaum Regen in Sicht. Laut Dominik Jung bräuchte es zwei bis drei nasse Winter, um das Wasserdefizit in Deutschland wieder auszugleichen. Viel Wind und sogar Sturmböen, die häufiger auftreten, trocknen den Boden zusätzlich aus.

Ein weiterer trockener Sommer würde die Landwirtschaft hart treffen und damit uns alle. Es könnte zu schlechteren Ernten und damit zu Lieferengpässen kommen. Durch den Ukraine-Krieg gebe es ja ohnehin schon Probleme mit Weizenlieferungen, diese Situation könnte sich noch verschärfen, so Jung.

In der Folge könnten Preise für Lebensmittel weiter steigen, wenn die Lieferungen mit Weizen weniger werden oder ausbleiben. "Landregen wäre dringend nötig", sagt Dominik Jung gegenüber wetter.net und blickt mit Sorge auf die Sommermonate. Momentan sieht es nicht nach Besserung aus.

Vorschaubild: © Frank Rumpenhorst/dpa