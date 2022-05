Nach der ausgefallenen Rekordkälte sehen Wetterexperten einen warmen Mai auf uns zukommen. Der Meteorologe Dominik Jung erklärte, er sehe gute Chancen für einen "Maisommer".

Er bezeichnete die Wetterlage im Süden Deutschlands außerdem als "Streuselkuchenwetter". Was das bedeutet und was die kommenden Tage versprechen:

"Streuselkuchenwetter" und sommerliche Temperaturen im Mai

Nach hohen Temperaturen am Montag mit Spitzenwerten von 21,9 Grad im unterfränkischen Kitzingen sieht es auch in den kommenden Tagen freundlich aus. Laut Einschätzung von Wetterexperten kommt es nur zu einzelnen Schauern und Gewittern, lediglich der Donnerstag könnte etwas wechselhafter werden.

In der kommenden Woche könnte es sogar noch deutlich wärmer werden - eine Art Sommer im Mai könnte uns bevorstehen. "Morgens jeweils überall ganz nett und nachmittags im Süden Schauer und kurze Gewitter", skizziert Meteorologe Dominik Jung die kommenden Tage. Während im Süden stellenweise Schauer und Gewitter auftauchen können, passiert nach Norden hin nur wenig. Hier bleibt es durchgehend trocken und warm.

Die kleinteilige Verteilung der kleinen Schauer und Gewitter vergleicht Jung mit einem Streuselkuchen: „Die Wetterlage kann man in diesen Tagen im Süden auch als Streuselkuchenwetter bezeichnen...Es wird nicht überall Schauer und Gewitter geben. Einige gehen ganz leer aus, andere bekommen sogar ein kleines Starkregenereignis oder sogar kleinkörnigen Hagel." Was die Wärme in der kommenden Woche antreibt, ist ein mögliches Mai-Hoch und ein mögliches Drehen der Luftströmung auf Südwesten: "Dann würde der Sommer den Turbo einlegen", so Jung: "Dann würden uns aus Südwesteuropa direkt sehr warme Luftmassen erreichen, zudem würde hoher Luftdruck für ruhiges Sommerwetter sorgen."