Umfrage eines Datingportals erforscht die Lust der Deutschen auf unsere Politiker*innen

Attraktivität und Bereitschaft zu Zärtlichkeiten wurden durch die Teilnehmer ermittelt

wurden durch die Teilnehmer ermittelt Studiengegenstand sei aber nicht rein oberflächlicher Natur

Welche Politiker*innen finden die Deutschen am attraktivsten? Eine Umfrage, die die Datingplattform C-Date in Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut Dynata durchführte, wollte dieser Frage auf den Grund gehen. Über 1.000 Personen nahmen an der anonymen Befragung teil, berichtet das Unternehmen am Mittwoch (22. September 2021) vor der Wahl. Erfragt wurde unter anderem die Attraktivität bestimmter Politiker und auch, mit welchem Politiker die Befragten am liebsten ins Bett springen würden.

Sexsymbol und Frauenschwarm: Lindner und Söder in Umfrage zu attraktivsten Politikern gewählt

Was nicht überraschen dürfte: Mit einer Mehrheit von 32 Prozent der weiblichen Stimmen verteidigt Christian Lindner (FDP) seinen Titel des beliebtesten Objektes feuchter Träume. In puncto Attraktivität schnitt aber ein anderer besser ab: Markus Söder (CSU) wurde von 23 Prozent der weiblichen Teilnehmer zum attraktivsten Politiker Deutschlands gewählt.

Unter den Politikerinnen gab es ein noch klareres Ergebnis. 50 Prozent der befragten Männer würden Annalena Baerbock als bevorzugte Bettpartnerin wählen. Dieses Ergebnis stellte Baerbocks Kolleginnen ganz schön in den Schatten. Nur 20 Prozent der Männer würden mit Janine Wissler (Die Linke) und nur 13 Prozent Alice Weidel (AfD) gerne die Nacht verbringen.

Die Studie stellte allerdings nicht nur Fragen, die sich auf Oberflächlichkeiten beziehen. C-Date und Dynata wollten auch hinter die Fassade blicken. Dabei stellte sich heraus, dass 55 Prozent der Deutschen die Attraktivität eines Politikers oder einer Politikerin nicht an ihrem Äußeren festmachen, sondern daran, wie sehr sie sich für die Gesellschaft einsetzen.

Politische Meinung: Ein wichtiger Faktor beim Dating

Uneinig sind sich die teilnehmenden Frauen und Männer bei der Frage, ob die politische Meinung eines potenziellen Dating-Partners diesen als zukünftige Partner*in disqualifizieren würde. 71 Prozent der deutschen Männer gaben an, dass ihnen die politische Einstellung ihres Gegenübers ganz egal ist. 51 Prozent der Frauen hingegen, würden lieber auf Sex verzichten, als ihre politische Meinung zu verraten. Besonders kritisch sind die Deutschen, wenn es um AfD-Sympathisanten geht. 50 Prozent der Frauen würden sich niemals auf ein Date mit einem AfD-Wähler einlassen. 38 Prozent der Männer sind da der gleichen Ansicht. Diese Frage wurde in Bezug auf mehrere Parteien gestellt, jedoch schnitt keine andere Partei nahezu so schlecht ab.