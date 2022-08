Vom 19. August bis 10. September 2022 : Heimat Europa Filmfestspiele in Simmern

In den kommenden Wochen wartet auf Filmfans aus Rheinland-Pfalz ein echtes Veranstaltungs-Highlight: Am Freitag (19. August 2022) beginnen die Heimat Europa Filmfestspiele in Simmern (Rhein-Hunsrück-Kreis). Bis Samstag (10. September 2022) können Kinobegeisterte sich in den Open-Air-Veranstaltungen insgesamt 40 Filme ansehen.

Die Filmfestspiele finden vom 19. August bis 10. September 2022 zum vierten Mal statt. Gezeigt werden 40 Filme, viele mit dem Schwerpunkt Osteuropa. Die Schwerpunktwahl kommt nicht von ungefähr, denn Osteuropa ist in diesem Jahr auch zu Gast in Simmern.

Die Filmvorführungen finden als Open-Air-Veranstaltungen auf dem idyllisch gelegenen Fruchtmarkt statt. Besucher*innen dürfen sich darüber hinaus auf zwölf Live-Acts freuen, die ebenfalls für beste Unterhaltung sorgen werden. Anlässlich der Festspiele reisen zahlreiche Gäste, darunter Filmschaffende, Künstler*innen und Filmexpert*innen, aus Deutschland und Europa in den Hunsrück. Sie werden gemeinsam mit dem Publikum die Filme nicht nur genießen, sondern auch diskutieren.

Die Filmfestspiele stehen unter der Schirmherrschaft von Edgar Reitz, einem aus dem Hunsrück stammenden Regisseur. Nach ihm ist auch die begehrte Auszeichnung "Edgar" benannt, um die eine Auswahl der Filme in der Kategorie "Bester moderner Heimatfilm" antreten. Dieser Preis wird am Samstag (10. September 2022) vergeben. Außerdem finden Kurzfilmwettbewerbe statt.