Silvester 2019: Ohne Ärger ins neue Jahr - diese Regeln müssen Sie kennen

Musik, flaschenweise Sekt und Feuerwerk gehören für viele zu einer richtigen Silvesterparty dazu. Wer zuhause in einem Mehrparteienhaus feiert, sollte aber auch an seine Nachbarn denken. Nicht, dass ausgerechnet in der Nacht zum neuen Jahr ein Streit ausbricht. Auch beim Feuerwerk gibt es Vorgaben.

Laut Gesetz gilt ab 22.00 Uhr Nachtruhe - auch an Silvester?

Rein rechtlich gesehen gibt es an Silvester keine Ausnahme. Auch dann gilt ab 22.00 Uhr die Nachtruhe. Das heißt, es darf nur noch so leise gefeiert werden, dass der Nachbar nichts davon hört.

In der Realität sieht es allerdings anders aus - aus nachvollziehbaren Gründen. "Wenn um 24.00 Uhr geböllert wird und Raketen gestartet werden, ist es einfach absurd, wenn ich darauf bestehe, dass aus der Nachbarwohnung nichts zu hören ist", erläutert Ropertz der Deutschen Presse-Agentur. Schließlich seien die Umgebungsgeräusche zehnmal lauter als das, was aus der Nachbarwohnung kommen könne.

Dennoch: Gerade Mieter in Mehrfamilienhäusern sind besonders zur gegenseitigen Rücksichtnahme verpflichtet. Deshalb rät Inka-Marie Storm vom Eigentümerverband Haus & Grund Deutschland, Fenster und Türen geschlossen zu halten. "Auch sollte die Party nicht in voller Lautstärke bis in die Morgenstunden weitergehen."

Silvester 2019: Muss die Feier angekündigt werden?

Bringt es etwas, eine Feier bei den Nachbarn anzukündigen? Nein, denn rein rechtlich hat dieser Hinweis keine Bedeutung. Allerdings: "Als freundliche Geste könnte man bei den unmittelbaren Nachbarn Bescheid geben", so Norbert Schönleber zur dpa, Rechtsanwalt in Köln und im Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Mietrecht und Immobilien im "Deutschen Anwaltverein" (DAV).

Wer informiert oder vielleicht sogar gleich selbst zur Feier eingeladen wird, zeigt sich bei Partylärm vermutlich toleranter. Aber: Eine Ankündigung berechtigt nicht zu mehr Lärm. Ab 22.00 Uhr kann der Nachbar trotzdem verlangen, dass die Musik leiser gestellt wird.

Zum Video "Ab wann und wo dürfen an Silvester Böller abgefeuert werden?"

Wo darf am Silvester geknallt werden?

Von Mitternacht des 31. Dezembers bis 24 Uhr am 1. Januar darf man es krachen lassen. Das Gesetz verbietet das Zünden von Feuerwerk in unmittelbarer Nähe von Krankenhäusern, Kirchen, Kinder- und Altersheimen sowie Reet- und Fachwerkhäusern. In einigen Städten und Gemeinden gibt es weitere Feuerwerk-Verbotszonen. Ansonsten gelten keine Einschränkungen.

"Mietrechtlich ist es völlig egal, ob ich vom Hof, vom Balkon oder von der Straße die Raketen abfeuere", sagt Ropertz. "Es muss aber gewährleistet sein, dass durch das Abschießen der Raketen keine Nachbarn gefährdet sind."

Anwalt Schönleber ergänzt: "Ich muss darauf achten, dass es nicht zu Beschädigungen kommt. Da kann es vom Balkon aus kritisch werden, weil ich ins Dach oder Nachbarfenster schießen kann."